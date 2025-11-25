В 2026 году проиндексируют зарплату работникам бюджетной сферы Мурманской области и социальные выплаты

В ходе пленарного заседания Мурманской областной Думы губернатор Андрей Чибис объявил о принятом решении проиндексировать зарплаты в бюджетной сфере для работников, занятых квалифицированным трудом.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Индексация зарплат тем, кто воспитывает, учит детей, тем, кто работает в спорте, культуре, здравоохранении мной принято решение, и соответствующая поправка будет внесена в областной бюджет. Но перед тем, как начать доклад, скажу, что мы с 1 января на 4% проиндексируем зарплаты наших работников бюджетной сферы. Эта индексация не будет касаться тех, кто получает МРОТ, имею в виду, что МРОТ мы проиндексируем с учётом тех цифр, которые я уже сказал. Это дополнительная к индексации минимального размера оплаты труда».

Кроме того, по решению губернатора с 1 июля 2026 года в Мурманской области социальные выплаты также проиндексируют на 4%.