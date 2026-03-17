В 2026 году в Мурманской области планируется заменить 336 лифтов

Работы будут проведены в рамках губернаторского плана «На Севере – жить!»

Всего до 2030 года в нашем регионе планируется заменить 1433 лифта. Правительством Мурманской области по поручению губернатора Андрея Чибиса утверждён пятилетний план по модернизации этого оборудования в многоквартирных домах.

Так, в прошлом году подрядчики установили 273 новых подъёмника в 134 зданиях. А в 2026 году планируется выполнить замену 336 лифтов в 195 домах региона. На выполнение работ заключены контракты с пятью подрядчиками, которые уже приступили к работам.