В 2026 году в Мурманской области Росстат проведёт шесть важных выборочных наблюдений с участием населения

Уже стартовал опрос о доходах семей, особенно многодетных. Цель – получить информацию о реальном уровне жизни и об участии в соцпрограммах.

Итоги наблюдения лягут в основу расчёта уровня бедности. Также с 16 февраля ежемесячно будут выяснять ситуацию на рынке труда. Напомним, по итогам прошлого года уровень безработицы в Заполярье был одним из самых низких – всего 2,6%.

Светлана Лазур, заместитель руководителя Федеральной службы государственной статистики по Мурманской области: «Чтобы повысить качество жизни, нужно знать реальные нужды каждой семьи. Эти сведения можно получить только от самих людей, из семьи».

Осенью статистики подробно расспросят земляков о качестве жизни: от состояния жилья до доступности коммунальных услуг, медучреждений и образовательных организаций. Отдельно в сентябре изучат здоровье и вовлеченность граждан в занятия спортом.

А в цифровом опросе в октябре и ноябре выяснят, как часто северяне пользуются госуслугами онлайн и делают покупки в Сети. Уже известно, что процент интернет-потребления в нашем регионе выше общероссийского показателя.

Важно помнить, что все опросы добровольные. Интервьюер обязан предъявить удостоверение Росстата и паспорт. Он не попросит у вас подтвердить личность, тем более не потребует пароли, данные карт или деньги. Только ваше мнение.

Со своей стороны Мурманскстат гарантирует конфиденциальность сведений.