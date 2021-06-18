В 2028 году планируется начать строительство Кольской АЭС-2

Ввод в эксплуатацию первого энергоблока КАЭС-2 должен произойти в 2034 году.

Срок эксплуатации энергоблоков 1-й очереди Кольской АЭС заканчивается в 2033 и 2034 годах. Решение о возведении КАЭС-2 было принято в конце ХХ века, но так и не реализовалось. Предполагается, что она будет состоять из двух блоков с мощностью каждого в 600 МВт со спектральным регулированием и высокими показателями безопасности.

Сейчас проект находится на этапе подготовки к разработке.

Напомним, что Кольская АЭС – первая атомная станция, построенная в суровых климатических условиях Заполярья. Сегодня она передает электроэнергию по пяти линиям электропередачи, обеспечивая энергоснабжение северной части Республики Карелия, а также более 50% потребителей Кольского полуострова.