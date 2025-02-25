В 26 отделениях МФЦ всегда готовы помочь жителям Мурманской области

В прошлом году специалистами МФЦ Мурманской области оказано жителям и юридическим лицам свыше 589 тысяч государственных, муниципальных и иных услуг.

В Мурманской области открыто 200 окон в 26 отделениях МФЦ, предоставляющих несколько сотен услуг, включая регистрационную, паспортную и миграционную, социальную поддержку, пенсионное и социальное страхование.

Например, только в прошлом году в офисах «Мои документы» стали оказывать 30 новых услуг. Среди них: выдача справок участникам СВО и членам их семей, информирование о налоговой задолженности через государственную информационную систему, услуги по оплате проезда для беременных женщин, инвалидов и участников СВО, а также выдача нефинансовых Единых карт жителя.

С этого года в МФЦ можно оформить запрет сделки с имуществом без личного участия и самозапрет на кредиты.

Помимо новых услуг в МФЦ Мурманской области теперь легко подтвердить личность, чтобы получить сертификат усиленной квалифицированной электронной подписи для приложения «Госключ», позволяющего подписывать онлайн юридически значимые документы.