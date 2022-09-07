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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)07.09.22 19:30

В 280-й школе Оленьей Губы право первой сесть за «Парту Героя» с портретом Дениса Опарина предоставили Ксении Суминой

Учебный год во многих учебных заведениях региона, включая ЗАТО Александровск, для школьников начался и со Всероссийской акции «Парта Героя». В 280-й школе Оленьей Губы право первому сесть за парту с портретом Дениса Опарина, одного из членов экипажа глубоководной станции проекта АС-31, предоставлено кадету юнармейского движения.

Имя Дениса Александровича Опарина знакомо каждому ученику 280-й оленегубской школы. Именно в его честь она и была переименована через некоторое время после случившийся в 2019 году трагедии на глубоководной станции «Лошарик». Денис Опарин один из 14 моряков, боровшихся за живучесть подлодки. Сегодня в школе появилась ещё один памятный и знаковый объект – парта, на которую нанесены портрет и биография героя. Она стала частью Всероссийского проекта.

Первой сесть за парту, посвящённую Опарину, посчастливилось младшему юнармейцу, активному участнику школьных и муниципальных мероприятий – ученице 3 класса Суминой Ксении.

Руководство школы отметило, что за особенный ученический стол попадут лишь те учащиеся, которые активно принимает участие в жизни учреждения, имеет успехи в учёбе, отличаются в спорте либо творчестве.

Александр Хвостенко, председатель Совета депутатов ЗАТО Александровск: «Память о героях, о людях – одна из наиболее ценных вещей в жизни человека. Хорошо, что мероприятие проведено, парта открыта. Я надеюсь, что со временем будет некий конкурс на то, чтобы занять место за «Партой Героя».

Это не первая парта с портретами героев, некогда учившимися в школах большого ЗАТО. В 2019 году в 266-й школе Снежногорска в кабинете географии установили ученическую парту с биографией Дениса Кириченко. Моряк служил на легендарной подлодке «Курск», затонувшей в водах Баренцева моря в 2000 году.

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