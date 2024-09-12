В 30-й раз стартовали традиционные всероссийские соревнования «Школа безопасности»

Региональный этап включает в себя несколько дней испытаний для команд младшего возраста.

Несколько дней команды из Мурманской области будут доказывать, что они умеют применять навыки спасателей в деле. Например, на этом этапе они проводят поисково-спасательные работы в природной среде. Ребята искали условного парашютиста, роль которого исполнил манекен. Дети снимали его с дерева, оказывали первую медицинскую помощь и доставляли до вертолётной площадки, путь до которой тернист.

Алиса Тауткявичус, участница команды «Ёжики»: «Я боюсь, что зависну на этапе «парашютист», не знаю почему. Но я именно за него очень волнуюсь».

- А что ты думаешь, легко получится?

- Я думаю, в принципе, всё получится.

Алиса зря волновалась. Она действовала не одна, а вместе с командой. И ребята справились хорошо. Хотя, даже капитан «Ёжиков» волновался.

Владислав Старичкин, капитан команды «Ёжики»: «Я второй раз только капитаном стал».

- Сегодня, как будешь участвовать в соревнованиях? Что думаешь, что будет самым сложным?

- Не знаю, всё равномерно должно быть. Для нас ничего страшного нет. Мы всё отработали.

Всего в соревнованиях участвуют 5 команд из Мурманска, Североморска, Кольского района, Видяево и Апатитов. Ранее юные спасатели уже поучаствовали в комбинированной пожарной эстафете. После этого дня будут и другие этапы соревнований.

Евгений Галушин, главный судья соревнований, спасатель первого класса МАКАСЦ МЧС России по Мурманской области: «Ребята молодцы, настроены очень активно. Лидеры появились, такая хорошая спортивная конкуренция. Ребята не сдаются. Разные команды получают в разных конкурсах призовые места».

Юбилейные соревнования «Школа безопасности» продлятся до 21 сентября.