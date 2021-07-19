В 37-й школе Мурманска ремонтируют мастерскую и несколько кабинетов

Как преобразовывается 37-я школа к сентябрю, сити-менеджер Евгений Никора проверил лично.

Сейчас в 37-й школе Мурманска проводят ремонты в мастерской для мальчиков и нескольких кабинетах – здесь красят стены, перекладывают полы. Также в спортивном зале и столовой обновят вытяжную вентиляцию. Все работы проходят согласно установленным срокам.

Елена Никонова, начальник хозяйственного отдела мурманской школы №37: «Например, в мастерской пол пришёл в негодность. Раньше был деревянный пол, сейчас наливной пол делается».

Хоть сотрудники и стараются поддерживать школу в надлежащем виде, не всё можно починить своими силами. Например, окна. На 70% в здании они заменены на стеклопакеты, однако, полностью провести обновление не хватает средств. Поэтому необходима финансовая поддержка.

Евгений Никора, глава администрации Мурманска: «Мы сейчас расставляем приоритеты по корректировке бюджета 2021 года, формирование бюджета 2022 года. И естественно, привлекаем по мере их готовности потенциальных подрядчиков среди энергосервисных компаний, чтобы выполнять замену оконных блоков».

Запланированный ремонт должен завершиться к новому учебному году. И дети вернутся в родную, но обновленную школу.