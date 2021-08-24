В 40-й прогимназии приступили к работам по проекту «Arctic schools»

Образовательные организации Заполярья получили гранты на преобразование школьных пространств по проекту «Arctic schools». Средства выделили из областного бюджета. Один из них получила Прогимназия № 40, в которой сейчас идёт подготовка к новому учебному году.

Ключевое требование проекта «Arctic schools» – участие в разработке дизайна самих школьников. Например, в Прогимназия №40 Мурманска ученики решили преобразовать столовую. Ребята удачно защитили свою идею и получили грант 2,5 миллиона рублей.

Теперь здесь идёт масштабное обновление, которое и оценила министр образования и науки региона.

Все 56 проектов «Арктик скулс» не похожи друг на друга. В некоторых учреждениях дети решили изменить актовый зал, в других – библиотеку, а кто-то пожелал сделать ремонт в спортивном зале. Цвета, дизайн и смысл, который вкладывали авторы в свою разработку, везде разный. Одни хотели, чтобы обновление не отвлекало от учёбы, другие, наоборот, хотели создать «кричащее» современное пространство для активного отдыха.

Проект оказался очень востребованным среди педагогов, учеников, родителей. Около 140 миллионов рублей, выделенные на «Арктик скулс», направлены не только на школы, но и на детские сады.