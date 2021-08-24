Президент России подписал указ о единовременной выплате пенсионерам в 10 тысяч рублейГубернатор призвал грибников соблюдать правила предосторожности
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)24.08.21 19:30

В 40-й прогимназии приступили к работам по проекту «Arctic schools»

Образовательные организации Заполярья получили гранты на преобразование школьных пространств по проекту «Arctic schools». Средства выделили из областного бюджета. Один из них получила Прогимназия № 40, в которой сейчас идёт подготовка к новому учебному году.

Ключевое требование проекта «Arctic schools» – участие в разработке дизайна самих школьников.  Например, в Прогимназия №40 Мурманска ученики решили преобразовать столовую. Ребята удачно защитили свою идею и получили грант 2,5 миллиона рублей.

Теперь здесь идёт масштабное обновление, которое и оценила министр образования и науки региона.

Все 56 проектов «Арктик скулс» не похожи друг на друга. В некоторых учреждениях дети решили изменить актовый зал, в других – библиотеку, а кто-то пожелал сделать ремонт в спортивном зале. Цвета, дизайн и смысл, который вкладывали авторы в свою разработку, везде разный. Одни хотели, чтобы обновление не отвлекало от учёбы, другие, наоборот, хотели создать «кричащее» современное пространство для активного отдыха.  

Проект оказался очень востребованным среди педагогов, учеников, родителей. Около 140 миллионов рублей, выделенные на «Арктик скулс», направлены не только на школы, но и на детские сады.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Мурманский рынок труда: активность соискателей и конкуренция постепенно растут
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ПЯТЬ ЛЕТ – ВО БЛАГО СЕВЕРЯНМурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРАМурманская областная Дума: ДЕНЬ РОССИЙСКОГО ПАРЛАМЕНТАРИЗМА
-Политбарометр (18+)
ПодробнееЕсть из кого выбирать, или Три дня под непрерывным видеонаблюдением
-

Последние комментарии

Бурак (Смирнова) Ю.Г., заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
10.08.21 23:54
Здравствуйте, мурманчане и коллеги по работе и общей борьбе. Неубедительно звучит причина отставки гражданина Сысоева: «Я принял решение в ближайшее время целиком посвятить себя деятельности по реал
Комментарий к новости:Андрей Сысоев принял решение покинуть пост мэра Мурманска
Дмитрий
06.08.21 19:48
Вы это серьезно? Или посмеялись? Какой там ремонт? Год не попутали? Ремонтёры блин!
Комментарий к новости:В Мурманске на улице Хлобыстова завершены восстановительные работы дорожного полотна
Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по ВР "Кадетская школа города Мурманска".
05.08.21 18:07
Здравствуйте, зрители телеканала, мурманчане! У меня один вопрос: когда член партии "Единая Россия" 69-летняя Прямикова уйдет на пенсию?! Прямикова-холуй голосовавшего за повышение пенсионного возрас
Комментарий к новости:42-ю школу в Мурманске отремонтируют к началу учебного года
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
-Скоро в эфире00:30Новости. Информационная программа.01:00«Цвет власти». Тематическая программа (12+)01:30Новости. Информационная программа.
-PRO Деньги (16+)Средний уровень потребительских цен на рыбу мороженую неразделанную понизился на 0,53%-PRO Валюту (16+)Глава администрации Кольского района доложил Андрею Чибису о ходе работ в рамках региональной программы «Формирование комфортной городской среды»-PRO Энергетику (18+)Международная страховая инспекция подтвердила высокий уровень надёжности и безопасности Кольскаой АЭС-PRO ЖКХ (18+)За пять лет на закрытую систему ГВС переведут 456 домов Ленинского округа Мурманска-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Банк России ввёл новые требования для микрофинансовых организаций
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2021
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика