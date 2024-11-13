В 45-й школе Мурманска стало тепло и интересно

В Мурманске продолжается комплексная замена окон в учебных учреждениях города. Работа программы «Тёплое окно» завершится уже в этом году, так как в следующем уже нечего будет менять.

В школе №45 Мурманска по программе «Тёплое окно» заменили 217 стеклопакетов. Это позволило улучшить внешний вид учреждения, а, главное, в классах стало тепло и уютно. Такая комплексная замена затронула ещё 26 общеобразовательных учреждений города и к концу года проект завершится.

Школа №45 попала в проект «Тёплое окно». Здесь уже поменяли все окна. Мы проверили, они все тёплые и из них ни откуда не дует. Также их можно открыть в любую сторону, но обращаю внимание, что для того чтобы открыть его, нужен специальный ключ, который есть у педагога.

Наталья Задонская, директор школы №45 г. Мурманска: «Предыдущие годы были ситуации, когда мы были вынуждены детей переводить на дистанционное обучение, когда температура опускалась достаточно низко. Либо выводить какие-то кабинеты, например, спортзал из образовательного процесса. Самые холодные кабинеты мы выводили из образовательного процесса. В этом году все учителя и дети отметили, что комфортно и даже в период начала отопительного сезона достаточно было тепло. Это отметили и дети, и родители, которые приходили на родительские собрания».

Кроме того, в школе в рамках реализации плана «На Севере – твой проект» отремонтировали актовый зал, где установили новую современную сцену, обновили системы электроснабжения, освещения и отопления. А по программе «Арктическая школа» в учреждении отремонтировали кабинет химии, где поставили новую интерактивную доску, провели водоснабжение и установили вытяжку.

Юрий Сердечкин, глава города Мурманска: «Наша мурманская система образования традиционно на высоком уровне, поэтому, конечно, наша ключевая задача – улучшать условия учебы для наших ребят. В 45-й школе, в которой мы сегодня находимся, целый спектр проектов в этом году был использован».

Благодаря реализации проектов у ребят появилась и школьная театральная студия, где они репетируют спектакли, а также готовятся к школьным праздникам.