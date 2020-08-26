В 50 километрах от Ковдора обнаружен новый артефакт Гипербореи - 20 метровый лабиринт

Место силы обнаружила жительница нашей области Ольга Хорольская.

Впервые странное место Ольга увидела на спутниковых картах весной, но добраться смогла только спустя 4 месяца, так как дорог в этом районе практически нет.

По мнению исследователя-любителя, это классический 7-поворотный лабиринт, в центре которого помещены пять дополнительных витков. Такие лабиринты встречаются у многих народов. Сколько лет этому артефакту, кто его построил, выяснят исследователи.