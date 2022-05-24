В 77 регионах страны отмечается увеличение числа госпитализаций

9 новых случаев заболевания CoViD-19 выявлено в Мурманской области за сутки. Больше всего заболевших в Мурманске (5), Кандалакшском районе (2) и Оленегорске (1).

В стране количество госпитализаций за сутки составило 2466 человек. Увеличение числа госпитализаций произошло в 77 регионах. Снижение количества госпитализаций отмечено в 4 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в четырех субъектах РФ. Выявлено 3785 новых случаев. Умерли за сутки 90 человек.