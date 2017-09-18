В 80 лет - «Город в движении»

Мончегорск встретил 80 лет! В честь юбилея в городе металлургов состоялся спортивный фестиваль. Праздник был организован при поддержке Кольской горно-металлургической компании.

Что лучше всего снимает стресс и улучшает настроение? Ответ на этот вопрос прост, конечно велосипед, а точнее, прогулки на двухколесном транспорте. Именно участники велопробега открыли фестиваль «Город в движении», который проводился в честь 80-летия Мончегорска. В пёстром потоке спортсменов можно выделить тех, кто приехал на праздник в костюмах, например, пирата.

За оригинальный наряд флибустьер на воронёном байке наверняка получил приз от организаторов. Но почувствовать себя корсаром можно и не надевая треуголки. Достаточно набраться храбрости и подняться на вершину скалодрома. По ощущениям такой опыт сравним с карабканьем на мачту корабля. По крайней мере, эмоций у детей, решившихся брать штурмом, усыпанную разноцветными выступами стену, было много.

- Ребята соорудили небольшой скалодром. Он не спортивный, а для развлечения, - говорит Александр Шоприн, председатель Федерации скалолазания Мурманской области. – Он не подходит для тренировок, а сделан только для того, чтобы узнать, что такое скалолазание на искусственном рельефе.

Но преодолевать скалы умеют и автомобили. Участники клуба «Монча 4х 4» представили на празднике боевые внедорожники. У местных джиперов есть и своя гонка - соревнования по трофи ежегодно организуют в День металлурга, на котором пройти маршрут в числе первых считается почётным. «В Мончегорске наш клуб проводит это мероприятие в День металлурга совместно с Кольской компанией, с городом. Мы организаторы этого мероприятия», - отметил Юрий Шадрин, представитель клуба «Монча 4x4»

Не меньше внимания зрителей досталось и виллису времен Великой Отечественной войны. Идеально восстановленный коллекционером из Мончегорска джип - участник многих выставок. Недавно предок всех современных внедорожников даже летал на борту военного самолёта в Москву. Но не подумайте, если бы было нужно, автомобиль доехал бы до столицы и своим ходом. «Сейчас я с молодыми людьми 10-12-летнего возраста разговаривал, которые очень негативно к возможностям этой машины отнеслись, - говорит Андрей Фунтов, владелец автомобиля «Willys». - Но во время Великой Отечественной войны других машин почти не было. Советских джипов не было вообще. Например, ГАЗ-67, который стоит рядом, их всего 4 тысячи было сделано».

Быть может, так негативно молодые люди посматривают на виллис, потому что за рулем легендарного автомобиля посидеть никого не пускают, берегут технику. На растерзание всех желающих потрогать экспонаты руками отдали подводу с установленным пулеметом системы Максима. Отметим, такие повозки использовались в войсках до 1980 годов прошлого столетия, а вот пулемёт в нашей армии сняли с вооружения сразу после Великой Отечественной. «Молодёжь пытается учебные патрончики из ленты холщевой вытащить, а я стою и смотрю, чтобы этого не происходило, - говорит Олег Переверзев, председатель исторического клуба «Заполярный рубеж».- На каждой выставке каждый норовит себе кусочек экспоната унести на память.

Гораздо сложнее унести трофеи спортивных соревнований. Две гири по 24 килограмма, плюс жилет на 14 и бегом на стометровку. Команды экстремалов соревнуются в дисциплине кросфит. Пока взрослые выкладываются, подсчитывая каждую секунду, главные болельщики удивленно смотрят на происходящее со стороны из-под сетки батутной площадки.

Гонки с тяжестями в руках - это только часть испытаний. Спортсмены, обнявшись, приседают и качают пресс на время. А в конце, как настоящие пауэрлифтеры, тащат за собой автобус. В качестве атлетического снаряда выступает оранжевый «ПАЗ», который обычно возит детей по маршруту дом - школа.

Чтобы не двигало транспортное средство, а знать Правила дорожного движения должен каждый. И лучше культуру вождения прививать с юного возраста, поэтому на одной из площадок фестиваля «Город в движении» малыши демонстрировали знания знаков и пытались соблюсти скоростной режим. А помогал им в этом знаменитый Дядя Стёпа, который дал несколько полезных советов всем участникам движения.

Празднования юбилея Мончегорска продолжаются. В этом году город отмечает свой день рождения в новом формате. Каждые выходные здесь происходит что-то интересное. Праздничная программа подготовлена при содействии компании «Норникель».

Следующий фестиваль «Крылья Имандры » состоится непосредственно в день города - 23 сентября. Завершатся торжества концертом российских звезд и праздничным салютом.