В администрации Мурманска назвали дату начала отопительного сезона в социальных объектах и образовательных учреждениях города

Отопительный сезон начнётся 29 августа для обеспечения санитарно-теплового режима в помещениях, а также в связи с прогнозом мурманского Гидрометцентра, специалисты которого дают прогноз о сохранении тенденции понижения температуры наружного воздуха.

Отопительный сезон начнётся 29 августа для обеспечения санитарно-теплового режима в помещениях, а также в связи с прогнозом мурманского Гидрометцентра, специалисты которого дают прогноз о сохранении тенденции понижения температуры наружного воздуха.

А вот когда батареи станут горячими в жилых домах, в администрации не сообщили. Обычно отопление начинают давать ближе к середине или даже концу сентября.