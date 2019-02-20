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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)20.02.19 19:30

В администрации Мурманска обсудили вопросы социального обеспечения военнослужащих

Сегодня глава муниципального образования город Мурманск Тамара Прямикова и глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев приняли участие в работе межведомственной комиссии для решения вопросов социального обеспечения военнослужащих.

– В городе-герое расположены крупные воинские части и соединения. Мурманск шефствует над шестью воинскими подразделениями, но поддерживает тесные связи со всеми войсковыми частями, расположенными на территории муниципального образования, – отметил Андрей Сысоев.

Напомним, столица заполярья шефствует над «Нахимовским военно-морским училищем Министерства обороны России», Ордена Ушакова тяжелым авианесущим крейсером «Адмирал флота Советского Союза Кузнецов», 61-ой Киркенесской Краснознаменной отдельной бригадой морской пехоты Северного флота и другими подразделениями.

– У города крепкие дружеские связи с Северным флотом и большинство крупных городских мероприятий проходит с их активным участием и поддержкой, –  подчеркнула Тамара Прямикова. – Например, 23 февраля  в Мурманске состоится выставка  военной техники, строевым маршем пройдут военнослужащие 14-го армейского корпуса Северного флота в сопровождении военного оркестра. Программа праздника очень насыщенная и разноплановая, уверена, мурманчане интересно проведут время всей семьей.

«На сегодняшний день остро стоящих вопросов, в отличие от других муниципалитетов или гарнизонов, у нас нет, - отметил Андрей Сысоев, глава администрации города Мурманска. - Но это не значит, что мы не должны уделять должное внимание  этим направлениям работы. Здесь и детские сады, и медицинское обслуживание, и вопросы ЖКХ, поэтому такая рабочая группа у нас есть, она действительно работает. В неё входят представители администрации и, соответственно, командиры воинских частей».

 

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Где интересно эта техника? В Первомайке даже перед администрацией ничего не расчищено, одна колея вдоль Кольского...
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