Звуки марша и слезы на лицах. Так бывает каждые полгода, когда родители и близкие провожают в армию своих сыновей, братьев, мужей и друзей. Сегодня 20 мурманских призывников получили путевки главы города на военную службу. По уже сложившейся традиции, эти ребята будут служить в морской пехоте в посёлке Спутник.

Будущие солдаты уже в форме. На целый год она заменит им привычную для них повседневную одежду. В администрации Мурманска призывников торжественно проводили на военную службу. 20 самых подготовленных юношей по путевке главы города отправятся служить в 61-ю отдельную Киркенесскую Краснознаменную бригаду морской пехоты Северного флота, которая базируется в посёлке Спутник.

- Нужно иметь хорошую физическую форму, потому что служба в морской пехоте подразумевает преодоление определенных трудностей, - говорит Татьяна Печкарева, председатель комитета по социальной поддержке администрации города Мурманска. - Это, прежде всего, физическая форма, моральные и нравственные качества, которыми должны обладать будущие защитники Родины.

На военную службу ребят провожают торжественно, с маршем, выступлениями и напутственными словами не только родителей и будущих офицеров, но и представителей церкви и городской власти.

Сегодня проводить в добрый путь новобранцев пришли и самые маленькие товарищи. Юнармейцы из школы № 4 и ученики гимназии № 2. Они ещё с трудом понимают, какие трудности предстоит преодолеть ребятам, но уже сейчас уверены, что это необходимый этап в жизни каждого мужчины.

Родители и близкие юношей, конечно, не сдерживают слез. Расставаться тяжело, но главное – вера в то, что армия только укрепит дух, а год разлуки пролетит незаметно.

Будущие солдаты держатся уверенно и спокойно. Для многих из них решение служить в армию было осознанным.

Всего до конца года в Вооруженные Силы отправят около 350 призывников. 320 из них уже начали нести нелегкую, но необходимую Родине службу.