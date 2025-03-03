В администрации Мурманска состоялось совещание с руководителями управляющих организаций

Оно началось с приятного события - Юрий Сердечкин, глава города Мурманска, вручил победителям конкурса «Чистый двор» документы на ручные снегоуборочные машины.

Голосование в конкурсе на лучшую работу по уборке снега среди управляющих компаний было организовано на портале «Наш Север».

Для участия поступило 145 заявок. Конкурсная комиссия учла мнение горожан, подвела итоги и определила 15 участников, которые и получили полезные в работе призы.

На встрече так же обсудили текущие проблемы, с которыми приходится сталкиваться коммунальным организациям. Представители обратили внимание на распространенную ситуацию — часто автовладельцы паркуют свои машины возле контейнерных площадок, перекрывая проезд спецтехники. Управления округов в штатном режиме направляют информацию о таких случаях в ГИБДД, а владельцы транспортных средств получают штрафы.