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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)11.02.22 19:30

В аэропорт «Хибины» из Санкт-Петербурга прибыл первый рейс авиакомпании «Россия»

Уже в первые сутки после старта продаж было куплено 1500 билетов.

«Маршрут субсидирован из областного и федерального бюджетов, чтобы упростить логистику путешествий для жителей и гостей нашего региона», - отметил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» губернатор Андрей Чибис.

Изначально расписание предусматривало перелёты четыре раза в неделю - по понедельникам, четвергам, пятницам и воскресеньям. Но из-за высокого спроса добавили в график и субботу. Всего в этом году планируется выполнить 198 субсидируемых рейсов по маршруту Санкт-Петербург - Апатиты - Санкт-Петербург.

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