В аэропорт необходимо приезжать раньше!

Из-за эпидобстановки в стране и введённых мер самоизоляции руководство аэропорта Мурманск приняло решение закрывать своё здание на время отсутствия рейсов.

По сообщению администрации аэропорта, открытие будет происходить за три часа до вылета по расписанию. Пассажиров просят учитывать это при планировании поездок.

В апреле многие рейсы в мурманском аэропорту были отменены, например, в Москву, Санкт-Петербург, Архангельск и Череповец. С более подробным расписанием можно ознакомиться на сайте аэропорта.

А вот аэропорт «Хибины» и вовсе полностью закрыт до 26 апреля.