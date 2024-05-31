В аэропорту Мурманск при посадке у самолёта «Цессна-182» лопнула покрышка на шасси

Северо-Западная транспортная прокуратура проводит проверку по данному факту.

Самолёт выполнял плановые мероприятия по сохранению лесов от пожара. А при возвращении в аэропорт у него лопнула покрышка.

Пассажиров на борту воздушного судна не было. И тем не мнее инцидент вызвал интерес правоохранительных органов.

Сейчас «Цессна» отбуксирована на стоянку для осмотра. Аэропорт работает в штатном режиме.