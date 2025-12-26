Новый терминал аэропорта Мурманска стал комфортнее и вместительнее старого. Но ещё один современный элемент в его работе пассажиры ждали с особым трепетом. И вот открыт первый телетрап.

Путь из комфортного салона самолета в уютный зал терминала стал быстрым и тёплым. Пассажирам не придётся мерзнуть на ветру или мокнуть под дождём и снегом. В аэропорту Мурманска официально запустили в работу первый телетрап.

Перед стартом систему тестировали в несколько этапов, проверяя работу оборудования и его безопасность. Все сотрудники прошли обучение и освоили новую технику. Особой гордостью новинки стала застекленная секция, из которой можно увидеть, например, северное сияние.

И вот рейс из Санкт- Петербурга приземляется и впервые пришвартовывается к телетрапу. Операция прошла успешно и быстро, довольные пассажиры выходят в здание аэровокзала.

На этом обновления не закончатся, ведь в аэропорту масштабные планы по развитию. Например, удвоение площади и пропускной способности.

Олег Стародубцев, заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области: «В настоящее время в работу введён первый телетрап, второй телетрап будет введён в эксплуатацию после реконструкции нового перрона. Будет ещё третий телетрап».

Елена Безбородова, генеральный директор аэропорта «Мурманск»: «По большей части преодолены все наши детские болезни. Расписание по графику, на вокзале всех комфортно обсуживают. В случае задержек рейсов бывают сложности, но мы с ними стараемся успешно бороться. У нас появилась, дополнительная галерея, где пассажиры могут разместиться и подождать свой вылет».

Руководство аэропорта отмечает, что общий пассажиропоток за 2025 год составит порядка одного миллиона четырехсот тысяч пассажиров. А телетрап стал ещё одним этапом в освоении нового терминала. Удобства пребыванию теперь добавляют многочисленные вендинговые автоматы, бесплатные точки зарядки мобильной техники, которые есть на всех этажах.

За первый месяц работы в аэропорту открылись точки общепита, игровая зона для маленьких пассажиров и зона упаковки багажа.