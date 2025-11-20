Горнолыжный комплекс Кольской АЭС «Салма» открывает новый сезонМихаил Мишустин поручил проработать вопрос увеличения объёмов перевозки рыбной продукции по СМП
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)20.11.25 19:30

В аэропорту Мурманска торжественно открыли новый терминал, он уже принял первый рейс из Москвы

В режиме телемоста с площадки выставки «Транспортная неделя 2025» терминал открыл премьер-министр России Михаил Мишустин.

Фасад аэровокзального комплекса воплощает образ Хибин — крупнейшего горного массива на Кольском полуострове, с элементами, имитирующими северное сияние. Внутреннее обустройство здания предоставляет все удобства для туристов и жителей региона, а указатели позволяют без труда ориентироваться на его территории.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Для нас это событие. Мы все передвигаемся, огромное количество людей, которые ездят в командировки, прилетают в отпуск и из отпуска, и, понятно, что радикально выросший поток пассажиров, он уже не соответствовал тому терминалу, который у нас есть».

Новый терминал ориентирован на внутренние воздушные линии, а старый по-прежнему остаётся международным.

Александр Корытный, заместитель генерального директора «Новапорт Холдинг»: «Есть потенциальные наши партнёрские страны, куда хотелось бы полететь, с которыми мы работаем. Думаю, в ближайшее время мы вас порадуем какими-нибудь новостями в расширении международной маршрутной сети».

После обновления комплекса пропускная способность увеличится в два раза – до 400 пассажиров в час. Это не только позволит принимать больше туристов, но и окажет положительное влияние на экономику региона.

Юрий Трутнев, заместитель председателя правительства РФ, полномочный представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе: «Очевидно, когда у людей будет больше возможностей общаться, создавать новые проекты, совместные предприятия, экономика будет развиваться».

Алексей Чекунков, министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики: «У нас интерес пассажиров и туристов к Арктике растёт. В прошлом году на 7% выросло количество человек, в этом году ожидаем полтора миллиона человек. Северный туризм становится действительно всё более привлекательным».

В новом здании функционируют три этажа, 11 стоек регистрации, две ленты выдачи багажа, бизнес залы и уютные детские комнаты. Телетрапы начнут работать после завершения реконструкции перрона.

Александр Мутовкин, представитель компании «Спектрум»: «Особые преимущества - зоны и максимальный комфорт будут достигнуты в дальнейшем. Это отправная точка».

Первым рейсом в новый терминал прибыл борт из Москвы. Гостей встретили громкими овациями и песнями, вручили им памятные северные подарки.

- Вы знаете, я в Мурманске первый раз, и в первый раз вошёл в новый терминал! Очень красиво, классно встречают - с медведем и фанфарами, чувствуешь себя какой-то суперзвездой.

- Я в Мурманске частый гость, постоянно летаю, но в новом здании первый раз, поэтому было приятно. А ещё и подарки подарили, неожиданно…

С 21 ноября терминал будет принимать и обслуживать пассажиров всех внутренних авиарейсов.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Рынок труда креативных индустрий: конкуренция, динамика зарплат и AI-трансформация
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведенияБУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Сотрудники службы безопасности банка не будут звонить вам. Это мошенники
-

Последние комментарии

Антонина
18.11.25 23:50
Здравствуйте! Как получить приглашение для ребенка-инвалила на губернаторскую елку? *** Антонина, странно, что Вы разместили свой вопрос на информации 2016 года. Получить приглашение на новогоднюю
Комментарий к новости:Губернаторские новогодние ёлки ждут юных северян
Константин Петрович
13.11.25 08:32
Какая прекрасная журналистская успокоительная пилюля. Хоть бы сослались на то, что это депутаты или правительство региона говорит, а то от себя выдали. Надо было обосновать и своё утверждение, что
Комментарий к новости:Несмотря на текущие трудности, в 2026 году в Мурманской области прогнозируется рост ключевых экономических показателей
FynDbrnjh
09.11.25 08:58
С таким словарным изобилием, например, как воркшопы, сторителлинг, движ, менеджмент и местом проведения фестиваля, культура наша далеко шагнёт. Поздравляю!
Комментарий к новости:В Мурманске на морском вокзале начал работу первый Северный фестиваль современной культуры «Смены»
-Правовая консультация (18+)В 2026 году для ряда юридических лиц сохраняется возможность подачи заявлений на кадастровый учёт на бумажном носителе
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293031123456789101112131415161718192021222324252627282930
-Скоро в эфире22:55«Международные новости». Информационная программа (12+)23:25«Кавказский пленник». Документальный фильм (16+)00:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Редкое явление: в Мурманской области обнаружены фальшивые монеты-PRO Валюту (16+)Курс евро провалился почти на 1,18 рубля, доллар потерял 21 копейку-PRO Энергетику (18+)Кольская АЭС подтвердила статус «Лидер ПСР» за 2025 год-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 20 ноября-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Правительство РФ предложило увеличить штрафы по трём десяткам экономических преступлений
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»