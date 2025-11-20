В аэропорту Мурманска торжественно открыли новый терминал, он уже принял первый рейс из Москвы

В режиме телемоста с площадки выставки «Транспортная неделя 2025» терминал открыл премьер-министр России Михаил Мишустин.

Фасад аэровокзального комплекса воплощает образ Хибин — крупнейшего горного массива на Кольском полуострове, с элементами, имитирующими северное сияние. Внутреннее обустройство здания предоставляет все удобства для туристов и жителей региона, а указатели позволяют без труда ориентироваться на его территории.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Для нас это событие. Мы все передвигаемся, огромное количество людей, которые ездят в командировки, прилетают в отпуск и из отпуска, и, понятно, что радикально выросший поток пассажиров, он уже не соответствовал тому терминалу, который у нас есть».

Новый терминал ориентирован на внутренние воздушные линии, а старый по-прежнему остаётся международным.

Александр Корытный, заместитель генерального директора «Новапорт Холдинг»: «Есть потенциальные наши партнёрские страны, куда хотелось бы полететь, с которыми мы работаем. Думаю, в ближайшее время мы вас порадуем какими-нибудь новостями в расширении международной маршрутной сети».

После обновления комплекса пропускная способность увеличится в два раза – до 400 пассажиров в час. Это не только позволит принимать больше туристов, но и окажет положительное влияние на экономику региона.

Юрий Трутнев, заместитель председателя правительства РФ, полномочный представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе: «Очевидно, когда у людей будет больше возможностей общаться, создавать новые проекты, совместные предприятия, экономика будет развиваться».

Алексей Чекунков, министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики: «У нас интерес пассажиров и туристов к Арктике растёт. В прошлом году на 7% выросло количество человек, в этом году ожидаем полтора миллиона человек. Северный туризм становится действительно всё более привлекательным».

В новом здании функционируют три этажа, 11 стоек регистрации, две ленты выдачи багажа, бизнес залы и уютные детские комнаты. Телетрапы начнут работать после завершения реконструкции перрона.

Александр Мутовкин, представитель компании «Спектрум»: «Особые преимущества - зоны и максимальный комфорт будут достигнуты в дальнейшем. Это отправная точка».

Первым рейсом в новый терминал прибыл борт из Москвы. Гостей встретили громкими овациями и песнями, вручили им памятные северные подарки.

- Вы знаете, я в Мурманске первый раз, и в первый раз вошёл в новый терминал! Очень красиво, классно встречают - с медведем и фанфарами, чувствуешь себя какой-то суперзвездой.

- Я в Мурманске частый гость, постоянно летаю, но в новом здании первый раз, поэтому было приятно. А ещё и подарки подарили, неожиданно…

С 21 ноября терминал будет принимать и обслуживать пассажиров всех внутренних авиарейсов.