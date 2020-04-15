В аэропорту отменяют рейсы, а на железнодорожный вокзал пропускают по одному

Сегодня в мурманском аэропорту были отменены 20 прилётов и вылетов. В их числе ряд рейсов из Москвы и Петербурга. Продолжают отменять рейсы в другие города страны.

Все международное воздушное сообщение было приостановлено. Ранее сообщалось, что заполярная воздушная гавань прекратил круглосуточную работу в связи с эпидемиологической обстановкой. Теперь здание вокзала будет закрыто на время отсутствия рейсов.

Железнодорожный вокзал города Мурманска так же был вынужден изменить правила пропуска в здание и залы ожидания. Теперь людей пропускают только по одному с соблюдением дистанции в полтора метра. Такие меры должны предотвратить распространение COVID-19.