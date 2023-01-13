В аэропорту «Пулково» самолёт «поскользнулся» и не влетел

В аэропорту «Пулково» за пределы взлётно-посадочной полосы выкатился самолёт, который должен был следовать по маршруту Санкт Петербург – Мурманск.

Гололёд не дал воздушному судну разогнаться на рулёжной дорожке, экипаж принял решение прекратить рейс. Пострадавших нет.

Сообщается, что пассажиров отправят в столицу Заполярья резервным бортом. Случаем, тем не менее, заинтересовались в Северо-Западной транспортной прокуратуре, ведомство инициировало проверку.

Специалисты изучат все обстоятельства, своевременность выполненных работ по обработке реагентами взлётно-посадочной полосы, рулёжной дорожки, при наличии оснований примут меры.