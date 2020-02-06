День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)06.02.20 19:30
В аэропорту Пулково введены серьёзные меры безопасности
Всем пассажирам измеряют температуру тела и раздают памятки, в которых описаны симптомы коронавируса.
Такой информацией поделилось одно из мурманских информагентств, а заодно и опубликовало видео очевидцев такой проверки, на котором видно, как между рядами кресел в самолёте, ходят сотрудники Роспотребнадзора. Одни раздают памятки, другие с помощью специального устройства измеряют температуру тела пассажиров. Судя по кадрам, никто из них такой проверке не возражал.
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Последние комментарии
Наталья
06.02.20 21:10
Почему только мурманчане? А другие бюджетники области?
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Д.О. Вернер
05.02.20 17:18
А когда был мЭром не был обеспокоен?
Паша
04.02.20 12:41
Возникла вроде бы хорошая идея. Не надо никуда ходить, направляйте свои жалобы по таким-то адресам. Потом часть из них назвали анонимными, потому что посланы по электронной почте, например. Опять все
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