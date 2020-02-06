В аэропорту Пулково введены серьёзные меры безопасности

Всем пассажирам измеряют температуру тела и раздают памятки, в которых описаны симптомы коронавируса.

Такой информацией поделилось одно из мурманских информагентств, а заодно и опубликовало видео очевидцев такой проверки, на котором видно, как между рядами кресел в самолёте, ходят сотрудники Роспотребнадзора. Одни раздают памятки, другие с помощью специального устройства измеряют температуру тела пассажиров. Судя по кадрам, никто из них такой проверке не возражал.