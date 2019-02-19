В Афганистане мы повторили героический путь наших дедов и отцов - Василий Тимохин

Выставка «Афганистан. Незаживающая рана», посвящённая 30-летию вывода Ограниченного контингента советских войск из Афганистана, проходит в Мурманском областном краеведческом музее. На ней представлены уникальные экспонаты: письма, личные вещи, оружие, военная форма и многое другое. Сегодня экспозицию посетили школьники из Гаджиево, возглавил которую глава ЗАТО Александровск Семён Кауров.

Гильзы от патронов, которые кто-то поднял во время боя в афганских горах. Автомат Калашникова, письма из кровавого Кандагара, бесценные фотографии и нож убитого моджахеда. В телеграмме домой всего несколько спасительных для близких слов: «Я в Союзе, всё хорошо…». Экспонаты выставки, безмолвные свидетели страшной войны, унесшей за десять лет более 15 тысяч жизней. Боевые действия в Афганистане оставили неизгладимый след в истории нашей страны, для многих поколений обернулись незаживающей раной.

«Я считаю, что абсолютно правильно, что такие выставки проводят. И мы отмечаем такие памятные даты, потому что это история нашей страны, - говорит Семён Кауров, глава ЗАТО Александровск. - Я считаю, что мы должны не просто об этом помнить, но и передавать память об этом. Вот такие выставки помогают нам сохранить память для наших детей, которые сегодня на выставке, юнармейцам, кадетами. У нас в ЗАТО много таких классов, мы стараемся, чтобы они тоже понимали, что пережила наша страна. Это мы делаем для того, чтобы они тоже могли передать это уже своим детям».

Чтобы помнили, чтобы любили мир и знали, какой ценой даётся чистое голубое небо и как его нужно беречь. Ветераны признаются, дружба, что рождается на войне, остаётся на всю жизнь. А память о тех, кто не вернулся, навсегда остаётся в сердце. «У нас в ЗАТО большая ветеранская организация афганцев. Мы чествуем людей, которые действительно отдали свой воинский долг в то лихолетье. Я рад за тех, кто остался живой, мы помним и чтим всех, кто погиб. И мы будем передавать эту память нашим детям», - говорит Семён Кауров, глава ЗАТО Александровск.

Сегодняшние гости выставки – школьники из Гаджиево. Экспозиция позволила им увидеть редкие экспонаты из фондовых собраний Центрального музея Вооруженных Сил России, Мурманского областного краеведческого музея и частных коллекций: образцы обмундирования, оружие, государственные награды, личные вещи и документы, фотографии и письма участников Афганской войны, боевые знамена войсковых частей. Патриотической работе с молодёжью в ЗАТО уделяется особое внимание. Ни одно мероприятие не проходит без участия ветеранов. И эта преемственность поколений имеет огромное значение.

«Я сейчас здесь смотрю на экспонаты, и как будто возвращаюсь назад, в то время, - говорит Василий Тимохин, заместитель председателя Совета депутатов ЗАТО Александровск, ветеран Афганской войны. – У меня это всё в памяти, никак и ничем не вычеркнуть то время из жизни. Для нашего поколения та война – это героизм наших ребят, которые с честью выполняли свой интернациональный долг».

Историки и политики еще долго будут спорить о правильности решения властей того времени о вводе наших войск в Афганистан, о целесообразности жертв и невероятных усилий, которые предпринимала наша страна. Солдат отправляли исполнять интернациональный долг. Восемнадцатилетние, вчерашние школьники, лицом к лицу столкнулись с жестоким и беспощадным врагом. «Я смотрю на фотографии и вспоминаю события около одного из туннелей, когда на перевале была спровоцирована остановка, погибли люди. Не только мы, воины-интернационалисты, но и гражданские погибали», - вспоминает страшные будни далёкой войны Василий Тимохин, заместитель председателя Совета депутатов ЗАТО Александровск, ветеран Афганской войны.

Великая сила и честь многонационального советского народа, стремление протянуть руку помощи, ценой собственной жизни подарить людям мир и счастье передаются из поколения в поколение. Герои Великой Отечественной войны освободили мир от фашизма, воины-интернационалисты боролись за свободу дружественного нам афганского народа, сегодняшние герои – спасают мир от терроризма в Сирии. «Мы повторяли героический путь наших дедов, отцов, которые в Великой Отечественной воевали, - говорит Василий Тимохин, заместитель председателя Совета депутатов ЗАТО Александровск, ветеран Афганской войны. - Мы с честью повторили их подвиг. Мы не унизились нигде, никак. А в Сирии, когда солдат подрывает себя гранатой и говорит, что «это вам за пацанов», такие примеры очень много говорят о нынешнем поколении наших воинов».

Выставка «Афганистан. Незаживающая рана», посвящённая 30-летию вывода Ограниченного контингента советских войск из Республики Афганистан 15 февраля 1989 года, открыта до 13 марта.