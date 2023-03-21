В «Академии телевидения» для самых маленьких телезвёздочек прошла встреча с канистерапевтами и их собаками
Сидеть, барьер, вольт - это ещё не все команды, которые могут выполнять эти милые собаки породы цвергшнауцер, что в переводе с немецкого «карликовый бородач». Первое, с чего начали свой мастер-класс канистерапевты, это с правил взаимодействия детей с животными.
Татьяна Пашкова, председатель Мурманской региональной общественной организации канистерапевтов «Прикосновение исцеляющей лапы»: «Мы рассказываем детям, во-первых, что собаки - это такие же существа как мы. Поэтому первое правило: относись к собаке так, как ты хотел, чтобы относились к тебе. Ты же не хочешь, чтобы на улице к тебе подбегал какой-нибудь дяденька и тетенька и начинал тебя гладить по голове, потому что ему нравится».
Перед тем, как гладить собак на улице, наши гости рекомендуют спросить разрешение у владельца животного.
А пока телезвёздочки слушали Татьяну, четвероногие освоились. В гости пришла целая семья Капля – это мама и её дети – Ник и Дуся. Контакт с детьми произошёл мгновенно. Собаки выполняли команды, а в ответ ребята их хвалили и угощали кормом.
Как отмечает педагог «Академии телевидения» Зарина Назарова, тема про животных выбрана неслучайно. Это всегда интересно, тем более у каждого есть свои домашние питомцы. Телезвёздочки подготовили массу вопросов гостям.
Зарина Назарова, преподаватель проекта «Академия телевидения»: «Детям интересно, с какого возраста уже начинают тренировать собак, как это всё происходит. Детям очень интересно получить ответы».
Перед началом занятий мы поговорили с ребятами.
- О каких породах ты узнаешь сегодня?
Лев Зубков, ученик «Академии телевидения»: «Думаю, что овчарка».
- А какие вопросы ты подготовила?
Софья Раст, ученица «Академии телевидения»: «Как эту собаку зовут? Сколько ей лет?».
- А какое животное ты хочешь иметь?
- Сестра моя хочет крысу, а я хочу котёнка.
- А собаку есть в планах завести?
Анастасия Раст, ученица «Академии телевидения»: «Нет, я крысу хочу завести».
- Почему крысу? Чем нравится?
- Потому что у моей троюродной сестры тоже есть крыса.
- А что будешь спрашивать ты?
Екатерина Шмигельская, ученица «Академии телевидения»: «Сколько собакам лет? Сложно ли их дрессировать?».
- Сама бы хотела собаку себе?
- У моей бабушки есть мопс и его зовут Жорик. Его так зовут, потому что его лай больше похож на хрюканье.
- Ты наверняка много вопросов сегодня подготовил гостям. Какие?
Макарий Арзуманов, ученик «Академии телевидения»: Первый мой вопрос о том, а куда собак отправляют после дрессировки? Хочу узнать, а чем их кормят. Третий мой вопрос о том, а сколько собакам нужно времени, чтобы они все движения и команды знали наизусть?».
- А кого бы хотела себе завести?
София Адуенко, ученица «Академии телевидения»: «Кошку».
- Почему?
- Потому что они очень хорошие, они милые.
Каждый из учеников пообщался с собаками. В этом и заключается канистерапия - способ взаимодействия животного с людьми и установление эмоционального контакта, что, несомненно, получилось на этой встречи.