В «Академии телевидения» для самых маленьких телезвёздочек прошла встреча с канистерапевтами и их собаками

Детям рассказали о правилах поведения с животными и показали, каким командам они обучены.

Сидеть, барьер, вольт - это ещё не все команды, которые могут выполнять эти милые собаки породы цвергшнауцер, что в переводе с немецкого «карликовый бородач». Первое, с чего начали свой мастер-класс канистерапевты, это с правил взаимодействия детей с животными.

Татьяна Пашкова, председатель Мурманской региональной общественной организации канистерапевтов «Прикосновение исцеляющей лапы»: «Мы рассказываем детям, во-первых, что собаки - это такие же существа как мы. Поэтому первое правило: относись к собаке так, как ты хотел, чтобы относились к тебе. Ты же не хочешь, чтобы на улице к тебе подбегал какой-нибудь дяденька и тетенька и начинал тебя гладить по голове, потому что ему нравится».

Перед тем, как гладить собак на улице, наши гости рекомендуют спросить разрешение у владельца животного.

А пока телезвёздочки слушали Татьяну, четвероногие освоились. В гости пришла целая семья Капля – это мама и её дети – Ник и Дуся. Контакт с детьми произошёл мгновенно. Собаки выполняли команды, а в ответ ребята их хвалили и угощали кормом.

Как отмечает педагог «Академии телевидения» Зарина Назарова, тема про животных выбрана неслучайно. Это всегда интересно, тем более у каждого есть свои домашние питомцы. Телезвёздочки подготовили массу вопросов гостям.

Зарина Назарова, преподаватель проекта «Академия телевидения»: «Детям интересно, с какого возраста уже начинают тренировать собак, как это всё происходит. Детям очень интересно получить ответы».

Перед началом занятий мы поговорили с ребятами.

- О каких породах ты узнаешь сегодня?

Лев Зубков, ученик «Академии телевидения»: «Думаю, что овчарка».

- А какие вопросы ты подготовила?

Софья Раст, ученица «Академии телевидения»: «Как эту собаку зовут? Сколько ей лет?».

- А какое животное ты хочешь иметь?

- Сестра моя хочет крысу, а я хочу котёнка.

- А собаку есть в планах завести?

Анастасия Раст, ученица «Академии телевидения»: «Нет, я крысу хочу завести».

- Почему крысу? Чем нравится?

- Потому что у моей троюродной сестры тоже есть крыса.

- А что будешь спрашивать ты?

Екатерина Шмигельская, ученица «Академии телевидения»: «Сколько собакам лет? Сложно ли их дрессировать?».

- Сама бы хотела собаку себе?

- У моей бабушки есть мопс и его зовут Жорик. Его так зовут, потому что его лай больше похож на хрюканье.

- Ты наверняка много вопросов сегодня подготовил гостям. Какие?

Макарий Арзуманов, ученик «Академии телевидения»: Первый мой вопрос о том, а куда собак отправляют после дрессировки? Хочу узнать, а чем их кормят. Третий мой вопрос о том, а сколько собакам нужно времени, чтобы они все движения и команды знали наизусть?».

- А кого бы хотела себе завести?

София Адуенко, ученица «Академии телевидения»: «Кошку».

- Почему?

- Потому что они очень хорошие, они милые.

Каждый из учеников пообщался с собаками. В этом и заключается канистерапия - способ взаимодействия животного с людьми и установление эмоционального контакта, что, несомненно, получилось на этой встречи.