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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)30.11.22 19:30

В «Академии телевидения» прошёл урок в формате пресс-конференции с Татьяной Кусайко

Приглашенным гостем выступила депутат Государственной Думы РФ Татьяна Кусайко. Ребята задавали вопросы из разных сфер её деятельности. - Я задам Вам несколько вопросов, а Вы пожалуйста ответьте. - Я постараюсь.

- Какой Ваш любимый жанр в музыке и почему? Чем Вы занимались раньше?

Как видите вопросов много и будущим журналистам «Академии телевидения» было интересно всё.

Татьяна Кусайко рассказала о детстве, карьере и как проходит рядовой день депутата Государственной Думы.

Юные журналисты всегда в повестке новостей, поэтому и не обошлось без тем, касающихся мобилизации.

Также депутат поделилась книгами, которые стоит прочитать.

Ясмина Ибрагимова, ученица курса «Я-журналист» «Академии телевидения»: «Можно спросить, какая Ваша любимая книга и какую бы посоветовали нам почитать?».

Татьяна Кусайко, депутат Государственной Думы: «Наверное, если вам, то «Маленький принц», обязательно. Думаю, и «Алису в стране чудес», потому что там много такого, которое в последующем надо будет переосмыслить. Очень много книг, которые я читала. Это и «Два капитана», это и «Кортик».

Были вопросы, которые касались и увлечений современного поколения.

Павел Пугач, ученик курса «Я-журналист» «Академии телевидения»: «Как Вы относитесь к увлечениям школьников киберспортом?».

Татьяна Кусайко, депутат Государственной Думы РФ: «В разумных пределах, почему бы и нет. Всё должно быть в разумных пределах, чтобы не замещало одно другим полностью. Здоровый интерес именно к развитию киберспорта».

Нина Башмакова, преподаватель курса «Я-журналист» «Академии телевидения»: «Мы стараемся приглашать такого типа людей, чтобы дети имели понятие, чем отличается чиновники, депутаты, чем они занимаются, как создаются законы, что они значат. Естественно, что детям интересна другая сторона жизни таких людей. Все имеют семьи, хобби, животных и с удовольствием делятся этим. Мы ценим, что представители власти уделяют нам время, внимание и приходят на подобные мероприятия».

Такие встречи для детей это не только возможность отработать полученные знания и умения на курсе «Я - журналист», но и повысить политическую грамотность.

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