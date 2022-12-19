В «Академии телевидения» состоялся выпускной курса «Телезвёздочки»

Юные северяне читали стихи на камеру, делились своими впечатлениями об обучении и поздравляли всех с наступающим Новым годом.

Знакомьтесь - это юные телезвёздочки. Мальчишки, как настоящие джентльмены в костюмах, а юные леди - в ярких платьях. Урок в «Академии телевидения» выдался по-настоящему волшебным.

Сначала преподаватель Зарина Назарова рассказала ребятам о том, как праздновали Новый год на Руси. Затем ребята записывали свою выпускную работу: читали стихи и поздравления для телезрителей. Перед камерой дети чувствуют себя уверено и как настоящие телеведущие знают, как справиться с волнением.

Аделина Ряднова, выпускница «Академии телевидения»: «Мне очень всё нравилось».

Василий Никифоренко, выпускник «Академии телевидения»: «Я бы хотел стать блогером».

Елизавета Игнатенко, выпускница «Академии телевидения»: «Тут классно!».

Милана Коссобудская, выпускница «Академии телевидения»: «С Новым годом, ребята!».

Преподаватель отмечает, что ребята стали чувствовать себя уверенней на уроках.

Зарина Назарова, преподаватель «Академии телевидения»: «Когда ребята пришли, то они стеснялись, были немного зажаты. Но они проявляли интерес и им было интересно узнать, чему обучают в «Академии». А сейчас они действительно настоящие телезвёздочки».

После съёмок ребята получили сертификаты об успешном окончании курса «Телезвёдочки».

А «Академия телевидения» ждёт новых учеников. Набор в группу уже идёт. Старт обучения - 13 января 2023 года. Эти курсы для малышей могут стать отличными подарками. Подробная информация указана в группе «Академии телевидения» в соцсети «ВКонтакте». Подробности по телефону 75-31-31.