В «Академии телевидения» специалист провёл урок на тему безопасности в Сети

Занятие состоялось в рамках социального медиапроекта «Дети в инете», организованном благодаря поддержке Министерства информационной политики Мурманской области.

Мир Интернета полон опасностей и нужно уметь их избегать. Об этом рассказал ученикам медиашколы «Академия телевидения» специалист IT сферы - Николай Арбаев.

Как правильно пользоваться привычными интернет-браузерами, чтобы обезопасить себя от мошенников, что делать, если столкнулся с кибербуллингом – это темы, которые обсудили участники встречи.

Эллина Голубева, учащаяся «Академии телевидения»: «У меня были такие случаи, что мне писали в личные сообщения мошенники. Они сообщали, что ваша карта заблокирована, хотя на самом деле она не была заблокирована. Мне тогда уже приходилось разговаривать с мамой, просить её, чтобы она реально заблокировала мошенников, просить, чтобы номер мошенников внести в чёрный список».

Увы, от встречи с киберпреступниками никто не застрахован. Порой, аферистов в Сети очень сложно распознать.

- А что делать и сколько ждать, если взломали мой аккаунт?

В таком случае, как говорит наш специалист, важно сразу же написать в техническую поддержку и поменять пароль.

Кирилл Хлапов, учащийся «Академии телевидения»: «Если тебе звонят мошенники или пишут в личку, то можно сразу их заблокировать или сразу пожаловаться родителям».

- А почему?

- Потому что нельзя общаться с незнакомцами, ведь они могут быть виртуальными или ботами.

- А какие от этого последствия могут быть?

- Они могут просто заблокировать телефон и невозможно будет им пользоваться. Либо снимут с него ваши деньги.

У ребят была возможность не только узнать что-то новое, но и попрактиковаться быть настоящими журналистами.

- Расскажите, что мне делать, если мне прислали странную ссылку?

Николай Арбаев, специалист сферы IT: «Ссылки подозрительные вообще открывать в принципе не стоит».

Учиться цифровой гигиене важно и нужно. Такой вывод сделали ученики «Академии» после урока.

Проект «Дети в инете» реализован при поддержке Министерства информационной политики Мурманской области.