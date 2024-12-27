В «Академию телевидения» пришёл в гости Дед Мороз

Возможно, каждый журналист мечтает о таком событии, но не каждый признается в этом.

В «Академии телевидения» в преддверии праздников прошла пресс-конференция с Дедом Морозом, журналистами в которой выступили юные ученики медиашколы.

Задать вопросы Деду Морозу смогли юные журналисты «Академии телевидения». На самой необычной пресс-конференции в году дети спросили у волшебника о его работе. Есть ли у него каникулы? Узнали и почему однажды старик выбрал такую профессию, где его настоящее место жительства и откуда он приехал?

- А где вы живёте?

- В Великом Устюге!

Дедушка Мороз рассказывал много историй из своей повседневной жизни. Например, как ему помогли однажды во время сильной жары в пустыне – ведь даже там дети ждут свои новогодние подарки.

А когда официальная часть пресс-конференции была завершена Дедушка Мороз достал свой мешок и вытащил множество праздничных украшений, чтобы вместе с ребятами придать учебному кабинету новогоднюю атмосферу.

А ещё волшебник загадывал журналистам загадки, а также водил с ними хоровод под самую знаменитую новогоднюю песенку.

Поиграли ребята и в новогодние игры! Дедушка Мороз хотел подморозить носики, ушки, ручки и коленки, а ребята должны были их прятать.

Как выяснили ребята, в преддверии главных зимних праздников, Дедушка Мороз очень занят. Помимо того, что он готовит подарки ребятам и читает их письма, он ещё и сотрудничает с организациями, которые дарят праздники. Например, это театральная студия «ДОМИНО», а ещё Центр детского развития «ФИЛИНУМ». Там вы тоже можете повстречать нашего героя.

- Вы тоже едите оливье в Новый год?

Дед Мороз: «Пью я только сок».

А когда пришло время прощаться, щедрый на добрые дела Дедушка Мороз достал ещё один большой сказочный мешок и подарил дотошным журналистам новогодние вкусные подарки.