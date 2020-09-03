В акции «Диктант Победы» приняли участие военнослужащие арктической группировки Северного флота

35 офицеров, мичманов, старшин и матросов, не задействованных в мероприятиях боевой подготовки, сели за парты в морском классе, который был недавно открыт в средней школе № 3 города Дудинки Красноярского края. Благодаря разнице в часовых поясах, они первыми из всех североморцев ответили на 25 вопросов исторического диктанта-викторины. Остальные военнослужащие Северного флота будут писать «Диктант Победы» в пунктах постоянной дислокации на территориях Мурманской и Архангельской областей.

На флоте будет организовано 33 площадки.

В проекте примут участие более 1,5 тысячи военных и гражданских служащих Северного флота, а также нахимовцев.