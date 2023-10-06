В акции «Спасибо учителю», которую проводит Министерство просвещения в рамках Года педагога и наставника, уже приняли участие более 180 тысяч человек

Слова благодарности людям, которые дали ей путевку в жизнь, записала депутат облдумы и генеральный директор АО «Мурманэнергосбыт» Алла Истомина.

Старт проекту дал министр просвещения России Сергей Кравцов, который позвонил своему школьному преподавателю английского языка.

К марафону благодарности присоединились и мурманчане. Наши земляки отправляют открытки, делают фотографии и записывают видеообращения, которые выкладывают в соцсети с хештегом #СпасибоУчителю.

Слова благодарности людям, которые дали ей путевку в жизнь, записала депутат облдумы и генеральный директор АО «Мурманэнергосбыт» Алла Истомина.

Алла Истомина, генеральный директор АО «Мурманэнергосбыт»: «Я вспоминаю свою первую учительницу…».