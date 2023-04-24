В акции «Всероссийский день заботы о памятниках истории и культуры» приняли участие александровцы

В Полярном добровольцы провели субботник около памятника Героям-североморцам морякам охраны водного района.

Не по-апрельски морозное утро застало Егора Жабко и его товарищей за работой с мётлами, лопатами и мусорными пакетами в руках. Провести субботник решено было неспроста: ребята присоединились ко Всероссийской акции заботы о памятниках истории и культуры.

Егор Жабко, волонтёр объединения «Импульсы Севера», г. Полярный: «Это долг каждого человека: помогать своему городу».

Объектом защиты стал мемориал, посвящённый подвигу героев-североморцев, морякам охраны водного района. Когда в 1941 году Северный флот встал на защиту морских рубежей, именно от причалов Полярного уходили в бой катера, корабли и подводные лодки. Одной из важнейших задач было несение дозорной службы на подходе к главной базе флота и к Мурманскому порту. Решение этой задачи и было возложено на соединения кораблей охраны водного района.

В память о мужестве защитников мемориал был установлен у арки циркульного дома в 1967 году. Сегодня он включён в список историко-культурного наследия страны, оттого и требует особого отношения.

Егор Данилов, юнармеец МАОУ «Гимназия», г. Полярный: «Чтобы сохранять память о Великой Отечественной войне и делать город чище и лучше».

Ольга Компаниец, заместитель начальника Управления культуры, спорта и молодёжной политики ЗАТО Александровск: «В нём принимают участие, в первую очередь, волонтёры культуры, специалисты учреждений культуры, молодёжной политики и образования».

Напомним, летом прошлого года на памятнике были завершены реставрационные работы. Специалистам удалось сохранить все детали комплекса в первоначальном виде.