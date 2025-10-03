В акватории «Атомфлота» прошли очередные серьёзные учения

В Мурманске военнослужащие морского отряда Росгвардии провели тактико-специальное занятие по противодиверсионной обороне важного государственного объекта в акватории «Атомфлота».

Экипажи катеров морского отряда обнаружили и пресекли попытки проникновения в охраняемую зону судов с диверсионными группами на борту.

Росгвардейцы по громкой связи предупредили условных нарушителей о запрете, но те проигнорировали требование, судно зашло в запретную зону. Силами экипажей противодиверсионных катеров злоумышленников задержали.

После этого росгвардейцы блокировали районы, где были условные диверсанты.

Также на тренировке выполнены задачи по обнаружению и задержанию водолаза-диверсанта, проведены боевые стрельбы по району обнаружения нарушителя.

Отдельное внимание было уделено проверке акватории на наличие подозрительных предметов. Все поставленные задачи успешно выполнены.