День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)06.06.25 19:30
В акватории Балтийского моря продолжается плановое учение сил Балтийского и Северного флотов
В нём задействовано до 20 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения. Среди них – четыре носителя крылатых ракет морского базирования «Калибр» с дальностью поражения до 1,5 тысячи километров.
Это фрегат Северного флота «Адмирал флота Касатонов», малые ракетные корабли «Наро-Фоминск», «Серпухов» и «Зелёный Дол».
Особое внимание участники тренировки уделили отработке совместных действий Военно-морского флота и Воздушно-космических сил.
Проведены и тренировки антитеррористической направленности.
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Последние комментарии
Константин Петрович
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Что-то мне кажется, что я уже жил в такое счастливое время, а потом оказалось, что это было на бумаге.
Ольга
03.06.25 09:55
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02.06.25 15:54
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