День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)10.06.25 19:30
В акватории Балтийского моря продолжается учение Балтийского и Северного флотов при поддержке авиации
Были проведены тренировки групп антитеррора по досмотру и освобождению захваченных судов.
Во время практических действий в море носитель гиперзвуковых крылатых ракет «Циркон» фрегат Северного флота «Адмирал Касатонов» во взаимодействии с кораблями Балтийского флота отработал задачи по нанесению удара по отряду условного противника с выполнением электронных пусков.
Также были проведены тренировки групп антитеррора по досмотру и освобождению захваченных судов.
Истребителей Су-27 провели учебные бои с самолётами условного противника, выполнив условные пуски ракет класса «воздух-воздух».
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