В акватории Балтийского моря продолжается учение Балтийского и Северного флотов при поддержке авиации

Были проведены тренировки групп антитеррора по досмотру и освобождению захваченных судов.

Во время практических действий в море носитель гиперзвуковых крылатых ракет «Циркон» фрегат Северного флота «Адмирал Касатонов» во взаимодействии с кораблями Балтийского флота отработал задачи по нанесению удара по отряду условного противника с выполнением электронных пусков.

Также были проведены тренировки групп антитеррора по досмотру и освобождению захваченных судов.

Истребителей Су-27 провели учебные бои с самолётами условного противника, выполнив условные пуски ракет класса «воздух-воздух».