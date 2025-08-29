В акватории Баренцева моря чисто: учёные ААНИИ наблюдают за ледовой обстановкой в Арктике

Специалисты Центра ледовой гидрометеорологической информации Арктического и антарктического научно-исследовательского института подготовили оперативный обзор на трассе Северного морского пути.

Как выяснили учёные, сплоченный лёд наблюдается в центральной части пролива Лонга. В акватории Баренцева моря чисто.

В акватории Карского моря небольшое количество дрейфующего льда сохраняется лишь в северо-восточной части моря: вдоль побережья острова Октябрьской Революции и на входе в пролив Шокальского.

В море Лаптевых массив дрейфующих льдов сплоченностью до 9 баллов располагается в северной части.

Вдоль побережья архипелага Северная Земля чисто или редкий лёд.

А в центральной и южной преимущественно чисто.

В Чукотском море можно встретить дрейфующие льды в северной и восточной частях акватории.