В акватории Баренцева моря провели учения разнородных сил Северного флота

Малый противолодочный корабль Кольской флотилии «Юнга» отработал комплекс задач боевой подготовки в условиях, максимально приближенных к боевым.

Экипаж корабля выполнил артиллерийские стрельбы по морским и береговым целям, в том числе по современным робототехническим комплексам, имитирующим технику условного противника.

Особое внимание уделяли отработке действий против новых угроз. Североморцы тренировались уклоняться от морских мин и безэкипажных катеров, а также вести борьбу с подводными диверсантами.

Были проведены учения по противовоздушной обороне с применением корабельной артиллерии. Все мероприятия проводили в специально закрытом для судоходства и полётов районе.

Подобные тренировки позволяют экипажам поддерживать высокий уровень готовности к выполнению задач по защите национальных интересов России в Арктике.