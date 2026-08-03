В акватории Баренцева моря успешно провели масштабные учения Северного флота

Были задействованы надводные корабли, береговые ракетные комплексы, авиация и атомный подводный крейсер. Отрабатывалась задача по уничтожению корабельных группировок условного противника на расстоянии более трёхсот километров.

Противолодочный Ту-142 в небе над Баренцевым морем. Его задача – провести разведку. Обнаружив цели, экипаж передал координаты на командный пункт фрегата «Адмирал Головко». И группировка разнородных сил приступила к активной фазе. Первыми в дело вступили артиллерийские установки. Корабельная ударная группа фрегата и ракетный крейсер «Маршал Устинов» совместным огнём уничтожили цели, обозначавшие десантные корабли противника.

Затем с дистанции более 300 километров экипажи нанесли ракетные удары. Одновременно с полуострова Рыбачий расчёты берегового комплекса «Бастион» выпустили сверхзвуковые «Ониксы».

Также был нанесён удар из подводного положения. Атомный крейсер «Орёл» выполнил залп тремя ракетами по мишеням.

Район проведения боевых упражнений был заранее закрыт для гражданского судоходства и полётов авиации. Все назначенные цели были успешно поражены, а взаимодействие сил отработано в полном объёме.