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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)19.07.21 19:30

В акватории Белого моря фрегат «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» выполнил стрельбу гиперзвуковой крылатой ракетой «Циркон» по наземной цели

По данным объективного контроля, ракета прямым попаданием успешно поразила цель на расстоянии свыше 350 км. Скорость полёта составила более 8 тысяч километров в час.

Комплексом планируется оснащать подводные лодки и надводные корабли Военно-морского флота России. Основная цель «Циркона», как и других крылатых ракет - надводные корабли противника разных классов от фрегатов до авианосцев, а также наземные объекты.

 

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