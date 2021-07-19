День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)19.07.21 19:30
По данным объективного контроля, ракета прямым попаданием успешно поразила цель на расстоянии свыше
350 км. Скорость полёта составила более 8 тысяч километров в час.
В акватории Белого моря фрегат «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» выполнил стрельбу гиперзвуковой крылатой ракетой «Циркон» по наземной цели
По данным объективного контроля, ракета прямым попаданием успешно поразила цель на расстоянии свыше
Комплексом планируется оснащать подводные лодки и надводные корабли Военно-морского флота России. Основная цель «Циркона», как и других крылатых ракет - надводные корабли противника разных классов от фрегатов до авианосцев, а также наземные объекты.
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ПЯТЬ ЛЕТ – ВО БЛАГО СЕВЕРЯНМурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРАМурманская областная Дума: ДЕНЬ РОССИЙСКОГО ПАРЛАМЕНТАРИЗМА
-
Последние комментарии
Ольга
01.07.21 21:17
Уважаемый Евгений Викторович! Большое спасибо за благоустройство на улице К. Орликовой! Надеюсь, что все дороги на ней будут отремонтированы, как и планировали. Но у жителей домов возле строящегося д
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники
Ольга
26.06.21 11:19
Ввезите уже однокомпонентную вакцину! Многие не хотят 2 раза прививаться, времени нет! Хотите больший охват привитых-нужна однокомпонентная.
Юлия
26.06.21 00:00
Приезжайте в Полярный, здесь технологии невероятные... То, что срезали, заново растопили и заляпали снова .... Вкривь и вкось... Стыдоба... Рука руку моет.... В нашем городе дороги ужасные... Каждый г
-Скоро в эфире00:00«Международные новости». Информационная программа (12+)00:30Новости. Информационная программа (12+)01:00«Коммунальный детектив». Тематическая программа (12+)
-PRO Деньги (16+)В магазинах Мурманской области сменился лидер по росту цен: картофель подешевел, а морковь подорожала на 8,2%-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос на 18 копеек, евро – на 4 копейки-PRO Энергетику (18+)Андрей Чибис: развитие «зелёной» энергетики может стать одним из драйверов экономики Мурманской области-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 19 июля-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)С 2022 года законодательством Российской Федерации устанавливаются новые требования к работодателям и органам власти