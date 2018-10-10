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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)10.10.18 19:30

В акватории Кольского залива прошли учения по ликвидации нефтяных разливов

В акватории Кольского залива прошли учения по ликвидации нефтяных разливов. В них приняли участие, как действующие сотрудники специальных служб, так и приглашенные волонтеры. За ходом учений следила наша съемочная группа.

Причины техногенной аварии с разливом нефти могут быть разные. Например, при перекачке продукта лопнут трубы, или на трассе перевернется цистерна с топливом. В любом случае, решение этой проблемы потребует не только больших ресурсов - как технических, так и человеческих, но и чтобы не допустить распространение нефтепродуктов - высокой скорости работы. На побережье Кольского залива прошли учения, в рамках которых сотрудники специальных служб и волонтеры отрабатывали практические навыки по ликвидации таких аварий.

Вадим Краснопольский, координатор проектов Баренц-отделения Всемирного фонда дикой природы: «Обучение рассчитано на два дня. Первая часть – теоретическая. Она проходила на базе наших партнеров и организаторов этих учений. Там ребята узнают и о свойствах нефти, и о медицинской помощи, о технике безопасности, ну и о работе с оборудованием, нефтесборщиками, и о том, какое участие могут принять волонтеры в ликвидации разлива нефти».

По легенде, источник разлива - нефтебаза, объем загрязнений - порядка семи тонн, а площадь 10 на 15 метров. После короткого инструктажа спасатели и волонтеры из МАГУ приступают к работе. Под чутким контролем профессионалов, ребята помогают ставить боновые заграждения и временные емкости для сбора нефтепродуктов.

Дарья Сахарова, волонтер, студентка МАГУ: «Нас пригласили сюда волонтерами, чтобы мы научились ликвидировать нефть. В случае разлива нас смогут пригласить, и мы сможем помочь».

Боны предназначены для локализации пятна и предотвращения его распространения по водной поверхности. Руками загрязнения не собирают, для этого спасатели используют насосы и специальные устройства – скиммеры.

Сергей Уткин, заместитель директора по организации аварийно-спасательных и других неотложных работ АСФ ООО «ЭкоСервис»: «Так как у нас идет образовательный период, мы стараемся, чтобы студенты сами все это соединили, посмотрели. Специалисты наши помогают это делать, и поэтому мы немножко заценили этот процесс локализации. В реале это происходит гораздо быстрее, потому что все достигается путем тренировок, и различные боны-заграждения в этом выступают».

Учения помогут не только подготовить новых добровольцев, которые в случае серьезной аварии смогут помочь специалистам, но и еще раз обратить внимание общественности на экологические проблемы.

Мария Меньшакова, заведующая кафедрой естественных наук МАГУ: «При масштабных учениях очень большую роль могут сыграть именно волонтеры, которые смогут уменьшить негативные последствия для природы от разливов нефти, поэтому ребята понимают это и активно включаются в эти учения. Иногда больше желающих, чем мы можем обучить».

Такие тренировки проводятся в региональном центре два раза в год, с момента запуски программы обучения специалистами подготовлено более семисот волонтеров, которые всегда готовы прийти на помощь.

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