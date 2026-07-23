В акватории Кольского залива провели практические тренировки сотрудников Росгвардии

Судоводители отрабатывали маневрирование у причалов, а полицейские-водолазы учились искать подозрительные предметы под водой.

В Кольском заливе экипажи на катерах серии «АФАЛИНА» отрабатывают расхождение судов на встречных курсах и точную швартовку. От этого зависит безопасность стоянки атомных судов.

Особое внимание уделено водолазной группе. Под водой полицейские тренируют нулевую плавучесть, подают сигналы и осматривают дно, а также обшивку судов. Главная задача у них – это вовремя обнаружить посторонние предметы или взрывные устройства.

В год 215-летия войск правопорядка такие тренировки проходят на постоянной основе. По замыслу командования, системные занятия в суровых условиях Заполярья гарантируют высокую готовность личного состава к выполнению задач любой сложности и надёжную охрану стратегических объектов.