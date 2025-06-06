В акватории морвокзала Мурманска состоялось необычное шоу «Вальс буксиров»
Под завораживающую музыку Чайковского суда «Канин», «Гелиос» и «Грумант» выстроились на дистанции в 50 метров друг от друга, приветствуя зрителей. Затем «танцоры», синхронно вращаясь, вырисовывали узоры на воде. В завершении представления, соединившись, буксиры слаженно вальсировали, а из них били фонтаны воды.
Люди, которые пришли насладиться перфомансом, остались довольны. Особенно они отметили тонкую и точную работу моряков, которые управляли этими мощными машинами.
- У меня там папа. На «Груманте» Зимин Василий Николаевич.
- Уже не в первый раз смотришь?
- Да, не в первый.
- Сама умеешь вальс танцевать?
- Нет.
- А хочешь теперь научиться?
- Да!
- Величественно! Очень красиво.
- Вы в первый раз наблюдаете?
- Да, впервые.
- Фонтаны, очень красиво. Классно придумали. Побольше бы таких мероприятий у нас.
- Вы сами умеете вальс танцевать?
- Нет.
- А я умею.
- Вам нравится танец?
- Очень.
- А в исполнении буксиров также элегантно?
- Да, очень классно.
«Вальс буксиров» показывают уже не в первый раз. Например, северяне видели его в 2021 году.