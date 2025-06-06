В акватории морвокзала Мурманска состоялось необычное шоу «Вальс буксиров»

Основы обычного вальса, как знают многие, кружение, квадратный шаг, вальсовая дорожка. Сегодня всё это смогли увидеть зрители, с одной лишь разницей, что выполняли эти элементы не люди, а буксиры.

Под завораживающую музыку Чайковского суда «Канин», «Гелиос» и «Грумант» выстроились на дистанции в 50 метров друг от друга, приветствуя зрителей. Затем «танцоры», синхронно вращаясь, вырисовывали узоры на воде. В завершении представления, соединившись, буксиры слаженно вальсировали, а из них били фонтаны воды.

Люди, которые пришли насладиться перфомансом, остались довольны. Особенно они отметили тонкую и точную работу моряков, которые управляли этими мощными машинами.

- У меня там папа. На «Груманте» Зимин Василий Николаевич.

- Уже не в первый раз смотришь?

- Да, не в первый.

- Сама умеешь вальс танцевать?

- Нет.

- А хочешь теперь научиться?

- Да!

- Величественно! Очень красиво.

- Вы в первый раз наблюдаете?

- Да, впервые.

- Фонтаны, очень красиво. Классно придумали. Побольше бы таких мероприятий у нас.

- Вы сами умеете вальс танцевать?

- Нет.

- А я умею.

- Вам нравится танец?

- Очень.

- А в исполнении буксиров также элегантно?

- Да, очень классно.

«Вальс буксиров» показывают уже не в первый раз. Например, северяне видели его в 2021 году.