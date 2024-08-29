В акватории моря Лаптевых Северный флот провёл учения по оказанию помощи аварийному судну
Пётр Дементьев, старший помощник командира корабля: «Мы на своём корабле получили сигнал бедствия, в нашем случае это был танкер «Осипов». Был сигнал бедствия, по оперативной линии была дана команда на вооружение аварийно-спасательных групп. Мы выполнили норматив по свозу аварийно-спасательной группы по варианту борьбы с пожаром и оказанием помощи по ликвидации возгорания на аварийном объекте».
Не обошлось и без спасения терпящих бедствие. Моряков эвакуировали с помощью быстроходных лодок и вертолёта.
Военные медики также были начеку, они подготовили к приёму пострадавших медицинский блок и операционную.
Владимир Кирпиченко, хирург: «Спецификой проведения хирургической операции в море является постоянная качка, при которой приходится фиксировать не только пациента к операционному столу, но и себя привязывать ремнями. Я за последние пять лет выполнил более 50 хирургических операции в море».
Благодаря таким практикам моряки совершенствуют свои навыки при разрешении различных кризисных ситуаций. Учения спасательной направленности в Арктике и в районах трассы Северного морского пути проходят регулярно.