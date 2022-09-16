В Алакуртти состоялся митинг, посвященный 78-й годовщине освобождения посёлка от немецко-фашистских захватчиков

Здесь простились с бойцами, погибшими во время специальной военной операции, и проводили в последний путь солдат, павших во время Великой Отечественной войны.

Здесь простились с бойцами, погибшими во время специальной военной операции, и проводили в последний путь солдат, павших во время Великой Отечественной войны.

Во время Великой Отечественной войны Алакуртти был оккупирован врагом, оттеснить которого с этой территории советским войскам удалось только в сентябре 1944 года. 14 сентября считается в посёлке Днём освобождения.

Игорь Курочкин, заместитель командующего СФ по ВПР: «Мы все прекрасно понимаем, какую цену заплатила наша страна в борьбе с фашизмом, какую цель преследовали немецко-фашистские войска в те годы, что должно было стать с Союзом Советских Социалистических Республик и с его народом. И нет сомнения в желание повторить эту историю с нашим народом с нашим государством в настоящее время».

Оплотом и границей нашего государства Алакуртти считается и сейчас. Здесь базируется Арктическая мотострелковая бригада, бойцы которой участвуют и в специальной военной операции. Увы, домой возвращаются не все. Награду - орден Мужества своего мужа – рядового Дмитрия Григорьева получила его вдова.

Любовь Григорьева, вдова погибшего Дмитрия Григорьева: «Я до сих пор не осознаю, мы всё ещё ждём его. Мы ждём его в семь часов вечера со службы, ждём звонка. Осознания нет. Мне кажется, что вот придёт. Речи об отказе даже не стояло. Это был его осознанный выбор. Я его выбор приняла».

Память погибших бойцов почтили минутой молчания. В завершении митинга, посвящённого Дню освобождения Алакуртти, его участники проводили в последний путь солдат, отдавших свои жизни во время Великой Отечественной войны. Останки красноармейцев были найдены в ходе поискового сезона.