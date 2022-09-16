Марина Табейкина: из кризиса - в кризис, или Как мы преодолеваем сложную «дорогу жизни»Заполярную вишню в сентябре собирают!
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)16.09.22 19:30

В Алакуртти состоялся митинг, посвященный 78-й годовщине освобождения посёлка от немецко-фашистских захватчиков

Здесь простились с бойцами, погибшими во время специальной военной операции, и проводили в последний путь солдат, павших во время Великой Отечественной войны.

Здесь простились с бойцами, погибшими во время специальной военной операции, и проводили в последний путь солдат, павших во время Великой Отечественной войны.

Во время Великой Отечественной войны Алакуртти был оккупирован врагом, оттеснить которого с этой территории советским войскам удалось только в сентябре 1944 года. 14 сентября считается в посёлке Днём освобождения. 

Игорь Курочкин, заместитель командующего СФ по ВПР: «Мы все прекрасно понимаем, какую цену заплатила наша страна в борьбе с фашизмом, какую цель преследовали немецко-фашистские войска в те годы, что должно было стать с Союзом Советских Социалистических Республик и с его народом. И нет сомнения в желание повторить эту историю с нашим народом с нашим государством в настоящее время».

Оплотом и границей нашего государства Алакуртти считается и сейчас. Здесь базируется Арктическая мотострелковая бригада, бойцы которой участвуют и в специальной военной операции. Увы, домой возвращаются не все. Награду - орден Мужества своего мужа – рядового Дмитрия Григорьева получила его вдова.

Любовь Григорьева, вдова погибшего Дмитрия Григорьева: «Я до сих пор не осознаю, мы всё ещё ждём его. Мы ждём его в семь часов вечера со службы, ждём звонка. Осознания нет. Мне кажется, что вот придёт. Речи об отказе даже не стояло. Это был его осознанный выбор. Я его выбор приняла».

Память погибших бойцов почтили минутой молчания. В завершении митинга, посвящённого Дню освобождения Алакуртти, его участники проводили в последний путь солдат, отдавших свои жизни во время Великой Отечественной войны. Останки красноармейцев были найдены в ходе поискового сезона.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Топ-10 фактов о жителях Мурманской области, ищущих работу, или Портрет безработного от hh.ru
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Кандалакша: древняя жемчужина Белого моряМурманская областная Дума: МОЛОДЁЖНЫЙ ПАРЛАМЕНТ. НОВЫЙ СОЗЫВМурманская областная Дума: ДЕНЬ ПОБЕДЫ
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Совете депутатов города Мурманска исключили из партии соратников Андрея Сысоева
-

Последние комментарии

Татьяна
13.09.22 15:57
Выходит,что АО ,,Ситиматик,, наживается на простых гражданах.Недавно даже увеличили тариф.Спрашивается почему?Почему всё идёт на самотёк, сколько захотел,столько и прибавил,и ничего мне за это не буде
Комментарий к новости:УФАС России по Мурманской области в адрес АО «Ситиматик» направило предупреждения о необходимости прекращения нарушения антимонопольного законодательства
Д.О. Вернер
11.09.22 10:01
То мы закрываем их представительство, то сами к ним поехали. И как после этого Республика к нам будет относиться?
Комментарий к новости:Открывается новая история взаимодействия: Президент Беларуси и губернатор Мурманской области ведут переговоры о развитии экономического сотрудничества
Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурмасгка."
08.09.22 22:15
Добрый вечер, мурманчане, коллеги по работе и общей борьбе! Весь коллектив, учащиеся, а так же родители (законные представители) учащихся прославленной Кадетской школы города-героя Мурманска, узнав о
Комментарий к новости:Горсовет Мурманска лишил депутатского мандата Виктора Хабарова, главного редактора газеты «Вечерний Мурманск»
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
29303112345678910111213141516171819202122232425262728293012
-Скоро в эфире05:00«Слово прокурора». Тематическая программа (12+)05:30«Тёщины блины». Художественный фильм, серия 1-2 (12+)07:00«Взрослые игры». Тематическая программа (16+)
-PRO Деньги (16+)Репчатый лук, морковь, свежая белокочанная капуста и картофель продолжают радовать северян сезонным снижением цен-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос почти на 37 копеек, евро укрепилось на 25 копеек-PRO Энергетику (18+)16 сентября в Мурманской области стартуют мероприятия всероссийского фестиваля энергосбережения и экологии #ВместеЯрче-PRO ЖКХ (18+)Алексей Лыженков: практика выездного контроля на объектах ЖКХ и энергетики будет продолжена-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)В России запретили создавать микродоли в праве общей собственности на жильё
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)70% россиян перерабатывают, половина из них не получают доплату: что нужно знать сотруднику про сверхурочные, сколько должны платить трудоголикам?
© 2009 - 2022
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика