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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)22.03.21 19:30

В Александровске чествовали моряков-подводников

День моряка-подводника в Александровске прошёл довольно насыщенно. Помимо традиционных праздничных концертов для представителей военной профессии, в этот день в ряды юнармейцев вступили почти три десятка полярнинцев.

Игорь Корепанов принял на себя ответственную миссию – командование целым классом. Возможно, пополнив вместе со своими одноклассниками ряды юнармейцев, он определил для себя будущую профессию и, как папа, станет служить своей стране. Пока же молодой человек осваивает азы строевой подготовки и оттачивает навыки командира.

Игорь Корепанов, юнармеец, г. Полярный: «Мы готовились к посвящению две недели: учили клятву, маршировали с левой ноги. Я командовал своими одноклассниками».

Родители, теперь уже юнармейцев, вспоминают, в их детстве такого движения не было, но было другое – пионерское. 

Правда, тогда выбора у детей не было, теперь же мнение подрастающего поколения учитывают: а они, в свою очередь, хоть и небольшие, к выбору профиля своего класса подошли ответственно. В школе №1 имени Погодина в Полярном довольно широкий спектр профессиональных направлений: журналисты, юные МЧСники и лесничие. В этом году готовится к открытию класс инженеров.

Вера Сулаева, директор школы №1 им. Погодина, г. Полярный: «Приходим в класс, анкетируем детей, родителей. Классный руководитель даёт оценку. В совокупности всех этих опросов мы и определяем, какое лучше направление дать классному коллективу».

В наставниках у юнармейцев действующие офицеры Кольской флотилии, которые на личном примере демонстрируют значимость армии, в частности, морского флота для целой страны.

19 марта, в профессиональный праздник проводятся торжественные вечера.

Для бывшего офицера и депутата облдумы Владимира Мищенко александровский подплав – это и вовсе точка карьерного старта. День моряка-подводника считает одним из главных праздников в году.

Владимир Мищенко, первый заместитель председателя Мурманской областной Думы: «Для меня подводный флот, подводная служба - это не служба, не работа, не деятельность – это судьба и религия. Без веры идти в подводный флот бесполезно».

Работу и службу многих подводников оценили и наградили представителей военной профессии знаками отличия.

Игорь Тимофеев, заместитель командира соединения подводных лодок Кольской флотилии РС СФ по военно-политической работе: «Очень рад, что мой скромный труд так высоко оценили. Я пришёл служить, когда ещё была четвёртая эскадра».

Праздничные концерты в этот день прошли не только в Полярном, но и в столице подводных сил – Гаджиеве. В этот день вспоминали и подводников, защищавших заполярные рубежи в годы войны. К подножию памятника героям-подводникам Северного флота военнослужащие и юнармейцы возложили венки и цветы.

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