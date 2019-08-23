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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)23.08.19 19:30

В Александровске комиссия проверила ход выполнения поручений врио губернатора

Конец рабочей недели. Глава ЗАТО Александровск в составе комиссии проверил исполнение задач в Снежногорске, поставленных Андреем Чибисом, главой региона во время его последнего рабочего визита в муниципалитет.

Участники рабочей группы в составе директоров муниципальных учреждений, подрядчиков и главы большого ЗАТО обсуждение хода работ начали под открытым небом. Здесь же и первое замечание - необходимо устранить расползающуюся в стороны яму на площади имени Мурко в сжатые сроки. По возможности, необходимо заменить трубу, которая, скорее всего, даёт течь и подмывает грунт, а вместе с ним проваливается и асфальтовое покрытие. Тема общественного туалета не менее актуальна. На одной из остановок он есть, но сейчас закрыт. Причина простая - устройство постоянно разбивают вандалы.

«Врио губернатора приехал, ему задают вопросы, что  нет туалета. Туалет есть, но он закрыт. Проблема – отсутствие зеркала, железная скамейка, чугунный унитаз. Прекрасно!», – идёт горячее обсуждение горячей темы.

Сразу несколько вопросов на тему спорта и отдыха последовало от жителей при разговоре с врио губернатора. Лыжники попросили подготовить к зимнему периоду лыжню – разравнять и утрамбовать песок и почву, как это сделали в городах-соседях. После осмотра территории, было решено рассмотреть возможность переноса трассы на «тропу здоровья» – пешеходную дорогу, ведущую к озеру. Тем более что этот участок включён в программу благоустройства на ближайшие годы – его облагородят, сделают освещение.

Подпорная стена на переходе, демонтированная два месяца назад, беспокоит пешеходов и директора школы, около которой стоят бетонные блоки. На носу 1-е сентября, вряд ли родители придут в восторг от песка и грязи на новеньких туфлях школьников. Работы, как уверяют специалисты, меньше чем на неделю, а подрядчик  задерживает работы по  восстановлению объекта.

Большая боль снежногорцев - запущенный корт. Несмотря на постоянный ремонт и замену бортов, находятся смелые, ловкие и умелые горожане, проверяющие силу удара на пластмассовых ограждениях и даже пироманы, поджигающие скамьи.

«Мы за сезон проводим здесь более 20 игр. В таких даже условиях проводим. Это очень высокая нагрузка. Дети приходят на тренировку – придут,  посмотрят на завалы снега, разворачиваются и уходят. У нас за три месяца сезона максимум мы катаемся один месяц», - отмечают члены гомиссии.

Хоккейный корт, о котором так мечтают спортсмены, стоит недешёво. Однако возможности получить средства на его строительство  есть. «Что касается корта, дано поручение, создать рабочую группу и планировать разработку проектно-сметной документации,  - сообщил Семён Кауров, глава ЗАТО Александровск, - чтобы мы в ближайшие два года сделали здесь прекрасный корт, возможно, даже крытый».

После рейда в Снежногорске  члены комиссии отправились в город воинской славы Полярный, проверить завершающие этапы губернаторский предписаний.

 

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