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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)14.11.22 19:30

В Александровске премии главы ЗАТО вручили одаренным детям

Это победители олимпиад и молодые исследователи, спортсмены и творческие ребята, которые служат примером для остальных.

Когда 8 лет назад Ксюша только делала свои первые, не всегда уверенные танцевальные па, она и подумать не могла, что будет победительницей конкурсов международного уровня. Но сегодня, получая награду из рук главы муниципалитета за все свои усилия, девушка точно знает, что ключ к успешному будущему лежит через работу над своими ошибками.

Ксения Шалатова, стипендиат Детской школы искусств, г. Полярный: «Думаю, что упорный труд и любовь к делу, которым ты занимаешься, это самое главное».

В числе лучших из лучших учащихся этого года в номинации «За спортивные достижения» пловцы из Полярного. Парни уже определились с будущей профессией, и, приоткрываем завесу тайны, спорт им точно пригодится.

Даниил Гринык и Егор Сазонов, стипендиаты детско-юношеской спортивной школы, г. Полярный: «За усердие, за тренировки, за усилия, которые мы приложили за эти десять лет. За участия в соревнованиях и высокие достижения в спорте».

Стипендии главы муниципалитета получили более 50 школьников ЗАТО Александровск. Это лишь напоминание о том, что они на верном пути, их труды не остаются не замеченными.

Сжимает заветный конверт с материальным поощрением и Евгения.

Евгения Горшунова, стипендиатка школы №1 им. Погодина, г. Полярный: «Для меня успешный человек – этот тот, кто постоянно развивается, достигает новых целей. Я считаю себя успешной, потому что участвую в школьных делах и, наверное, поэтому меня наградили».

Кстати, есть у девушки свои хитрости – способы везде успевать, но при этом не растрачивать внутренние ресурсы. Она с удовольствием делится лайфхаком.

Евгения Горшунова, стипендиат школы №1 им. Погодина, г. Полярный: «Я считаю, что важно не перетруждаться, так как может произойти эмоциональное выгорание. Надо гулять с друзьями, найти хобби по душе, заниматься с репетиторами и совмещать с теми делами, которые тебя вдохновляют».

Первые заработанные научным трудом и спортивными, творческими достижениями деньги, ребята обещали потратить с умом. А наставники уверены, что это лишь приятный бонус и мотивация для школьников быть выше, быстрее, сильнее.

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