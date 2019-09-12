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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)12.09.19 19:30

В Александровске школьники успешно осваивают профессию водителя

У александровских школьников есть возможность бесплатно пройти курсы подготовки водителей. Получить права на управление транспортным средством они смогут только по достижению 18 лет, а вот сдать экзамены можно на год раньше.

Одинадцатиклассник Даниил Сергеев уже начал откладывать  деньги на собственный автомобиль. Сегодня у него первое занятие в центре, но не всё проходит гладко, школьник волнуется, но старательно слушает инструктора, который ученика активно подбадривает.

Далеко не каждый муниципалитет Мурманской области может похвастаться наличием своей автошколы. В ЗАТО Александровск их две. При чём одна из них в своём роде уникальна – Центр технического творчества в своё время готовил секретарей, слесарей и операторов электронно-вычислительной машины. Сейчас учреждение по-прежнему бюджетное, но от прошлых специальностей осталась только подготовка водителей категории B и B1. Взрослому за эти курсы, придётся заплатить, а вот для школьников есть возможность стать автолюбителем бесплатно. 

«Довольно необычно,  - признаётся  Даниил Сергеев, ученик специальности «Водитель категорий B, B1» (г. Снежногорск). - На площадке присутствуют элементы, которые встретятся на дороге, но сказать, что это просто – нельзя. Это можно понять, как делать и водить. И вполне каждый этому может научиться».

Учиться начинают с малого – с теории, когда  будущим автолюбителям рассказывают о правилах дорожного движения, устройстве автомобиля и первой помощи. Есть и специальный симулятор машины: три монитора, три педали, рычаги переключения передач и указателей поворота создают условия присутствия на дороге. А вот на категорию С (грузовой транспорт)  в центре не учат, от  программы пришлось отказаться по ряду причин.

«В 2014  году изменились требования по приёму квалификационных экзаменов, поэтому теперь, чтобы готовить водителей категории С необходимо иметь два больших грузовых автомобиля – два КАМАЗа», то есть должны быть машины грузоподъёмностью 10 тонн», - сказал Михаил Павлов, заместитель директора Центра технического творчества и профессиональной подготовки  (г.Снежногорск).

В наличии таких машин у центра нет, а приобретать их крайне нерентабельно – спрос на подготовку категории С мизерный. Тем не менее, учреждение развивается, расширяет свой автопарк. И касается это не только приобретения современных иномарок. У ребят есть возможность обучаться вождению буквально с нуля: сначала они учат правила дорожного движения верхом на велосипеде, а через год уже осваивают квадроцикл.  В прошлом году Центр творчества и профессионального обучения стал координационной площадкой для отрядов юных инспекторов дорожного движения. Вместе с представителями Госавтоинспекции они проводят профилактические акции, флешмобы, конкурсы и беседы.

Один из самых известных конкурсов, направленных на повышение грамотности участника дорожного движения, «Безопасное колесо».

Однако не обязательно быть в отряде, чтобы обезопасить себя от ДТП. Сохранить жизнь ребёнку помогут элементарные навыки безопасного движения – их могут и должны закладывать родители и учителя.

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